Американский посол в РФ рассказал, как будет прививаться от COVID-19

Посол США в России Джон Салливан рассказал о своих планах на вакцинацию от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что намерен делать прививку от COVID-19, но будет использовать ту вакцину, которую ему направит госдеп.

«Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьемся ею», — подчеркнул Салливан.

Ранее МИД России предложил иностранным послам привиться от коронавируса российской вакциной.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».