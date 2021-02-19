Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной

Весеннее потепление может повлиять на динамику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией исключительно в связи с увеличением социальной активности людей, уверен вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik.

«Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», – пояснил эксперт.

Он добавил, что сама по себе коронавирусная инфекция является всесезонным заболеванием. По его словам, в тропических странах никакой сезонности в распространении вируса не наблюдается.

При этом вирусолог подчеркнул, что, несмотря на снижение заболеваемости в России, расслабляться преждевременно.

«Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета <...> и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость», – рассказал Бутенко.

Он также отметил, что важно соблюдать рекомендованные правила безопасности.

Ранее глава Роспортебнадзора Анна Попова предупредила, что в России сохраняется высокая вероятность заразиться коронавирусом.