В Петербурге ищут двух пропавших школьниц

В Санкт-Петербурге ищут двух девочек восьми и девяти лет, которые ушли на прогулку и не вернулись. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Школьницы находились дома у одно из них, после чего ушли гулять и перестали выходить на связь, рассказали в правоохранительных органах.

Полиция просит откликнуться граждан, располагающих информацией о местонахождении девочек, и приводит их приметы.

Так, рост обеих девочек около 130 см. Одной из пропавших на вид восемь лет, она одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы, черные сапоги, ее телосложение описано как худощавое. Второй школьнице на вид девять лет, она одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном, у нее светлые волосы.

14 февраля на детской площадке в Санкт-Петербурге было найдено тело девочки.