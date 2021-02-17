В Самаре загорелся торговый павильон
Карина Казанцева
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На рынке в Самаре загорелся торговый павильон, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 18.39 мск.
«По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — сказали в МЧС.
Огонь тушат 46 человек и 15 единиц техники. О пострадавших или ущербе не сообщалось. Причина возгорания также пока не называется.
Ранее при пожаре в торговых павильонах в Волгограде погибла женщина.