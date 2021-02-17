На рынке в Самаре загорелся торговый павильон, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 18.39 мск.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — сказали в МЧС.

Огонь тушат 46 человек и 15 единиц техники. О пострадавших или ущербе не сообщалось. Причина возгорания также пока не называется.

Ранее при пожаре в торговых павильонах в Волгограде погибла женщина.