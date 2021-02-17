Минюст назвал требование ЕСПЧ по Навальному заведомо неисполнимым
Требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального заведомо неисполнимо. Об этом заявил глава Минюста России Константин Чуйченко, пишет «Интерфакс».
«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства», — сказал Чуйченко.
Глава Минюста заявил, что, во-вторых, это требование не имеет ссылок ни на один факт, который мог бы объяснить освобождение Навального.
В-третьих, по словам Чуйченко, это требование «заведомо неисполнимо», потому что нет правовых оснований для его реализации.
Ранее ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.
После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.