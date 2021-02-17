Совфед одобрил введение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение правоохранителям и силовикам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций в России, передает РИА «Новости».

Документ предусматривает повышение штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении правонарушения — от 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток ли обязательные исправительные работы на срок от 40 до 120 часов.

За спонсирование и передачу имущества для организации проведения публичного мероприятия лицом, которое не в праве давать на это деньги, предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Штраф для юридических составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Также в законопроекте прописаны санкции за нарушение организатором установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде. За такое правонарушение физическим лицам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 70 до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Комитете Совфеда по конституционному законодательству одобрили закон о назначении штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на акциях протеста