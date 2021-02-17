Итальянский дипломат о деле Навального: политическая целесообразность не должна мешать отправлению правосудия

Российская Федерация – государство, которое имеет право и обязано осуществлять судебную функцию без какого-либо вмешательства извне, считает дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организации ООН Вито Гриттани, комментируя ход судебного процесса над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

«Мы не можем думать, что государство может отказаться от правосудия или дать какой-то иммунитет определенным людям только потому, что они политически активны. К этому следует добавить, что дипломаты ЕС также участвовали в судебном процессе в качестве наблюдателей, обосновывая свое присутствие тем, что считали судебный процесс инструментом подавления прав человека. Никто не выступал против этого присутствия, что свидетельствует о полном и прозрачном сотрудничестве с международным сообществом», — цитируют эксперта итальянские СМИ.

«Однако мы не можем не задаться вопросом, что бы произошло, если бы подобное имело место в других государствах. Заговорили бы о перевороте? Все более и более обретает форму резко антироссийская политика, вдохновение для которой, как всем известно, является прерогативой определённых иностранных держав», --констатировал он.

«Разве Россия вмешивалась в ход событий, связанных с оккупацией парламента США демонстрантами в поддержку уходящего президента Трампа? — задается вопросом Гриттани. — Поведение Навального уже нельзя ни понять, ни оправдать, поскольку он, очевидно, во всех случаях использует всё, что извлекает из своей политической деятельности, в ущерб российскому государству, каждый раз призывая к введению санкций».