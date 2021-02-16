Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине

Американская компания Pfizer направила документы для регистрации своей вакцины от коронавируса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Глава минздрава страны Максим Степанов подтвердил получение соответствующих документов.

Он отметил, рассмотрение этих документов пройдет в ближайшие дни.

«Я получил сообщение, что Pfizer подала [документы] на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — сказал Степанов.

Днем ранее заявку на регистрацию препарата на Украине также подала англо-шведская компания AstraZeneca. При этом депутат Верховной рады Украины объяснил страхом отказ президента страны Владимира Зеленского на регистрацию российского препарата «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,7 млн заболевших, свыше 84,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».