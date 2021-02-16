В Роспотребнадзоре назвали условия допуска иностранных студентов в вузы России

Иностранные студенты, обучающиеся в вузах России, могут вернуться к очным занятиям при получении двух отрицательных тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что речь идет о гражданах тех стран, с которыми уже возобновлено авиасообщение. Результаты ПЦР-тестов могут быть предоставлены на русском или английском языке.

При этом до возвращения в Россию иностранцы должны соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока не получат второго отрицательного результата теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что студенты-иностранцы опасаются отчисления из вузов РФ во время пандемии.