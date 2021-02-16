«Почту России» предложили использовать для доставки рецептурных лекарств
Максимс Краюшкинс
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Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Об этом пишет газета «Известия».
«Почта России» уточнила газете, что все технические возможности для такой доставки есть в наличии.
«Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию. Розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать», — говорится в сообщении.
Пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открывать в 2019 году. Сегодня они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, республик Башкортостан и Чувашия.
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