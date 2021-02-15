Жители Мельбурна заметили в небе огненный шар
Карина Казанцева
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Жители австралийского Мельбурна заметили в небе огненный шар, пишет 7news.
Вероятно, это был метеор, который взорвался в небе. Тем не менее, никто не услышал звука от взрыва, что может значить, что тело находилось слишком далеко от наблюдателей.
«Снаружи вроде как загорелось. Краем глаза я подумал, что это молния», — приводятся слова одного из очевидцев.
Ученые предположили, что обломки упали в море.
Ранее во время затмения на Луну упал метеорит.
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