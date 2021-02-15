Жители Мельбурна заметили в небе огненный шар

Жители австралийского Мельбурна заметили в небе огненный шар, пишет 7news.

Вероятно, это был метеор, который взорвался в небе. Тем не менее, никто не услышал звука от взрыва, что может значить, что тело находилось слишком далеко от наблюдателей.

«Снаружи вроде как загорелось. Краем глаза я подумал, что это молния», — приводятся слова одного из очевидцев.

Ученые предположили, что обломки упали в море.

Ранее во время затмения на Луну упал метеорит.