В России стартовал общенациональный «Марафон идей» партии «Новые люди»

В России в понедельник стартовал общенациональный «Марафон идей» партии «Новые люди», пишет сайт kp.ru.

Суть партийной инициативы проста: каждый желающий имеет возможность записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/ .

Предложения могут касаться самых разных областей - образования, медицины, экономики, культуры.

«Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сбор заявок завершится 15 марта. После этого в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны. В отборе примут участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, эксперты, известные блогеры и члены центрального совета партии.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов, отмечает издание.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов «Новых людей» в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

«У нас в стране очень много «диванных критиков», которые не хотят ничего делать. Если вы в оппозиции, то предлагайте, - считает Илья Тимошин, президент «Союза Деловых Людей». - Важно встречаться с народом, знать их мнение, вести обратную связь — это необходимо для любой партии. Тут «Новые люди» уловили запрос общества».

По мнению политического обозревателя Сергея Кочерова, реализация идей и предложений простых граждан в конечном счете сделает эффективней и работу органов власти.

«Если все эти знания подключить к принятию решений, то и Госдума будет более качественной, туда будут попадать люди, которые реально чего-то достигли в своей жизни» - говорит эксперт.