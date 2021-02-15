В Псковской области 101-летняя женщина привилась от COVID-19

Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Волтухова, которой 101 год, сделала прививку от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный штаб.

В мае женщине исполнится 102 года. По данным благотворительного фонда «Вознеси сердце», Волтухова живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов с 2011 года. У нее был перелом шейки бедра, и она не может ходить.

В настоящее время в области вакцинировали от инфекции около 10 тысяч человек. Всего в регионе выявлено 30,8 тыс. случаев коронавируса, из них выздоровели 19,8 тыс. пациентов, умерло 155 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.