Появилось видео обрушения строительных лесов в центре Москвы

Камера на Лубянском проезде засняла обрушение строительных лесов. Об этом пишет РИА «Новости».

Конструкция упала на пешеходную дорожку и припаркованные рядом машины. Прохожий смог увернуться от обломков.

По адресу Лубянский проезд, д. 25, стр. 1 располагается административное пятиэтажное здание, оно находится на реконструкции. По данным источника, предварительной причиной ЧП стало большое скопление снега. Один человек был госпитализирован.