Строительные леса обрушились на людей в центре Москвы

В центре Москвы на Лубянском проезде на людей обрушилиcь строительные леса, передает телеканал 360.

По данным СМИ, из-под завалов очевидцы вытащили четырех человек.

По данным столичного Дептранса, ЧП произошло по адресу Лубянский проезд, дом 21, строение 2. Движение транспорта в данном районе затруднено.

«На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.