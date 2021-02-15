Названа возможная причина суицида отца с ребенком на юго-западе Москвы

Причиной самоубийства мужчины с ребенком на юго-западе Москвы могла стать смерть супруги в ДТП по его вине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Причиной суицида стала гибель его жены в ДТП. Около шести утра 14 февраля он на машине Hyundai Starex на Киевском шоссе не справился с управлением и въехал в «Камаз» с полуприцепом, который остановился из-за спущенного колеса. В результате аварии погибла его жена», — рассказал собеседник агентства.

В тот же день мужчина позвонил своему отцу и сказал, что с ним и его пятилетней дочкой может что-то случиться, так как утром погибла супруга.

Ранее сообщалось, что тело мужчины и его ребенка нашли на козырьке дома на проспекте Вернадского. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.