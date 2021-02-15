В Белоруссии 17 человек включили в список лиц, причастных к терроризму
Анна Светлова
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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил 17 граждан республики в перечень физических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что на сайте комитета размещен список с фамилиями обвиняемых по статье 289 Уголовного кодекса Белоруссии («Акт терроризма»).
7 февраля сообщалось, что КГБ Белоруссии предотвратил теракты в стране. Тогда ведомство пресекло действия группировки, «которая планировала взрывать и убивать», а для этого привезла в страну «оружие и взрывчатку с Украины».
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