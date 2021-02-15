Производитель медицинского спирта опроверг данные о дефиците этанола в РФ

Производитель медицинского спирта АО «РФК» опроверг данные о риске остановки производства спиртосодержащих препаратов из-за новых правил использования этанола, а также из-за его дефицита с начала 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в понедельник, 15 февраля.

Отмечается, что с 29 декабря 2020 года одним из основных условий производства фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) является наличие одновременно двух лицензий: от Минпромторга РФ (получается в первую очередь) и Росалкогольрегулирования. Тогда необходимость принятия новых условий законодатели объяснили усилением контроля за производством и оборотом этанола и спиртосодержащих лекарств, а также пресечением незаконной деятельности в этой области.

В АО «РФК» отметили, что Минпромторг заранее проинформировал производителей лекарственных средств о положениях изменений и сроках их вступления в силу, поэтому у компаний было достаточно времени для подготовки. В июне 2020 года компания направила в Росалкогольрегулирование заявление на получение необходимой лицензии, но от ведомства было получено несколько отказов. Однако после выполнения всех требований, в сентябре 2020 года, компании все-таки выдали лицензию.

На данный момент АО «РФК» работает в штатном режиме, объемов субстанции достаточно для выполнения плановых отгрузок всем потребителям, говорит руководитель департамента продаж компании Евгений Повышев.

«Компании «Вифитех» произведены поставки субстанции в требуемых объемах и в запрашиваемые сроки. Мощность производственных площадок АО «РФК» при текущем спросе составляет 26 млн литров в год, но в случае увеличения потребности рынка, мощность производства может увеличиться до 40 млн литров в год. При этом, по нашим сведениям, объем потребления фармацевтической субстанции спирта этилового составляет 10-20 млн литров в год. Таким образом, можно говорить о том, что объем производства АО «РФК» обеспечит потребности рынка в фармацевтической субстанции», — подчеркнул он.

Как известно, что этанол является основным компонентом для производства многих лекарств, в том числе жизненно необходимых и важнейших. Их ценообразование регулируется и контролируется государством.

Фармацевтическая субстанция этилового спирта вырабатывается из различных видов сахаро-и-крахмалосодержащего пищевого сырья. К ним относится, например, зерно или меласса — побочный продукт сахарного производства. Зерно и сахар являются биржевыми товарами, увеличение спроса на них порождает рост цен.

«АО «РФК» столкнулось с резким увеличением стоимости мелассы, цена на нее с января 2020 года выросла на 340%. В декабре 2020 года это привело к увеличению цены на фармацевтическую субстанцию в среднем на 37%, что по расчетам может минимально отразиться на стоимости спиртосодержащих препаратов — в пределах 3,5%. В случае нормализации ценовой политики поставщиков мелассы и уменьшения стоимости сырья для производства спирта, отпускная цена на субстанцию также может быть скорректирована и снижена производителем», — отметили в АО «РФК».

9 февраля издание «Фармацевтический вестник» опубликовало статью, в которой сообщалось о риске остановки производства спиртосодержащих препаратов из-за новых правил использования этанола, а также из-за его дефицита с начала 2021 года.