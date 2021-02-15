В Нерюнгри в цехе угольного предприятия произошел пожар
Анна Светлова
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Пожар произошел на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Отмечается, что площадь пожара достигла 700 кв. м. По данным пресс-службы, сильное задымление мешает ликвидации огня.
По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 77 человек и 17 единиц техники.
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