В Нерюнгри в цехе угольного предприятия произошел пожар

Пожар произошел на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что площадь пожара достигла 700 кв. м. По данным пресс-службы, сильное задымление мешает ликвидации огня.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 77 человек и 17 единиц техники.

Накануне, 14 февраля, сообщалось, что в центре Москвы загорелось здание, где работают хостел и кафе.