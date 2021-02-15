В России проведено свыше 107 млн тестов на коронавирус
Анна Светлова
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В России проведено 107,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что за минувшие сутки сделано 299 тыс. исследований.
В настоящее время под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие коронавируса находится порядка 622,2 тыс. человек.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 071 883 случая коронавируса. Из них скончались 80 126 человек, вылечились 3 593 101 пациентов.
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