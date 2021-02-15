Роспотребнадзор и ВОЗ создают центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступили к созданию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», который поможет готовиться к пандемиям и обучать команд быстрого реагирования. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения специалистов из других стран, в первую очередь из Восточной Европы и Центральной Азии.

Кроме того, ведомства будут сотрудничать в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также вместе будут выстраивать сети подобных учреждений.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ определили наиболее вероятную версию возникновения коронавируса.