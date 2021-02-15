ФСБ сообщила о задержании в Новосибирске и Томске террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Новосибирской и Томской областях пресекла работу межрегиональной ячейки террористической организации, которая ее финансировала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.

Там отметили, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад»* (организация запрещена в России), «причастных к финансированию террористической деятельности».

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, против гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, который был задержан и доставлен в Новосибирск из Томской области, возбуждено уголовное по статье 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

По данным следствия, подозреваемые в прошлом году регулярно делали денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В начале февраля ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане.