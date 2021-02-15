Врач назвала «британский» штамм COVID-19 крайне опасным для детей и молодежи

Главный педиатр Словакии Элена Прокопова заявила, что «британский» штамм коронавируса очень опасен для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Его слова приводит РИА «Новости».

Как рассказала медик, в больницах страны становится все больше пациентов, у которых бессимптомная форма COVID-19 перерастает в малоизученную болезнь, из-за которой на теле появляется сыпь. По ее словам, она также приводит воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. Отдельные случаи заболевания были обнаружены у детей еще в первую волну коронавируса.

«То, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно», — сказала Прокопова.

Словацкие врачи отмечают, что болезни в основном подвержены дети в возрасте пяти–шести лет, однако существуют и 20-летние пациенты с такими же симптомами.