Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное управление по уменьшению последствий катастроф.

По его информации, данный вулкан начал эффузивное извержение (извержение с преимущественно спокойным излиянием лавы. — «Газета.Ru»)».

Как отмечается, для поддержки отделения по реагированию на извержения была мобилизована стратегическая группа.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 7-километровый столб пепла