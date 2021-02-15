Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале
Антон Демидов
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В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное управление по уменьшению последствий катастроф.
По его информации, данный вулкан начал эффузивное извержение (извержение с преимущественно спокойным излиянием лавы. — «Газета.Ru»)».
Как отмечается, для поддержки отделения по реагированию на извержения была мобилизована стратегическая группа.
Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 7-километровый столб пепла
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