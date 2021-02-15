Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода в течение рабочей недели будет в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), передает ТАСС.

Он сообщил, что в центре европейской части России, в частности Москве, будут наблюдаться сильные морозы.

«Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели», — сказал Вильфанд.

По его словам, погода будет очень холодной.

Синоптик отметил, что днем температура будет в районе 15 градусов мороза, а ночью может опускаться до 26 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидаются сретенские морозы до -27°C.