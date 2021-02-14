В Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня

В Саратовской области прокуратура начала проверку информации об осквернении детьми Вечного огня в центре Вольска. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Организована проверка информации, размещенной в сети интернет, о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий у мемориального комплекса «Вечный огонь» в городе Вольске. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что у Вечного огня дети якобы плевали в огонь, а на замечания проходившего мимо мужчины реагировали матом. Также была опубликована фотография, на которой можно было увидеть двух девочек и двух мальчиков, стоящих возле решетки Вечного огня.