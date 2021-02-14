Скончался экс-президент Аргентины Карлос Менем

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Global Look Press

Бывший президент Аргентины Карлос Менем скончался. Об этом сообщает TN.

Менему было 90 лет.

Отмечается, что он находился в больнице с инфекцией мочевой системы.