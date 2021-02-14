В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно будет отказаться от масок

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что защитные маски не дают абсолютной защиты от COVID-19, но это «неплохой механизм» для борьбы с эпидемией. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается «неплохим механизмом» для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60 процентов населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», — сказал он.

Специалист добавил, что именно благодаря маскам вирус удалось сдержать в контролируемых пределах.