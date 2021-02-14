Байден призвал конгресс реформировать законы о ношении оружия

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу страны с призывом провести реформирование законов о ношении оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление политика.

По его словам, изменения предполагают внесение запрета на продажу штурмового оружия, а также магазинов с большой вместимостью.

Кроме того, предполагается, что уличные производители и продавцы оружия будут лишены иммунитета на осуществление таких действий.

«Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия», — подчеркнул Байден.

Ранее с похожим предложением выступал экс-президент США Барак Обама, однако инициатива не получила поддержку конгресса. При этом американская конституция гарантирует право граждан на ношение оружия, но правила покупки и продажи отличаются на территориях разных штатов.

Летом 2020 года Национальная стрелковая ассоциация США заявила, что Байден лишит американцев права на ношение оружия в случае победы в выборах.