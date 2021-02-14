Вакцину «Спутник V» доставят в Мексику на следующих выходных

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о сроках поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну. Об этом сообщает Bloomberg.

Он отметил, что первые дозы препарата будут доставлены в страну уже на следующих выходных.

Данная поставка будет осуществлена в рамках кампании по вакцинации населения и договоренностей российских и мексиканских властей. О планах закупки Мексикой препарата от COVID-19 рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 4 февраля. 12 февраля Мексика заключила договор на поставку вакцины.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,1 млн заболевших, свыше 81,2 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».