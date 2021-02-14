МВД Белоруссии назвало причину задержания 68 человек под Минском

В пресс-службе МВД Белоруссии рассказали о задержании нескольких десятков человек, участвовавших в публичной репетиции на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол в субботу, 13 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно публикации, причиной задержания стало нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

«Вчера вечером сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики (используемая оппозицией бело-красно-белая символика. — «Газеты.Ru»): под видом музыкальной вечеринки», — говорится в тексте.

Там отмечается, что в вечеринке участвовали «активисты деструктивных телеграм-каналов».

В публикации уточнили, что всего было задержано 68 человек, в том числе несовершеннолетние. В отношении их родителей организована проверка «по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей». На данный момент уже отпустили 10 человек, с остальными продолжается разбирательство.

Ранее стало известно, что милиция задержала почти 70 человек под Минском.