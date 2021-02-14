Незаконная акция феминисток «забаррикадировала» центр Петербурга

С цветами и валентинками феминистки пришли 14 февраля на Воскресенскую набережную, где прошла несанкционированная акция феминисток в поддержку женщин, передает телеканал «78».

Количество участников незаконной акции не превысило 50 человек, среди них, кстати, был даже замечен один молодой человек.

Собравшиеся читали стихи, передавая текст друг другу, и совершали странные обряды с атласной лентой.

«Теперь понятно, для чего в центре Петербурга установили большое количество ограждений, которые горожане заметили вчера», — отмечает телекомпания.

Накануне в Петербурге задержали 25-летнего участника незаконных акций по подозрению в нападении на силовика.