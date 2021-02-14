Высота снежного покрова в Москве достигла 59 см

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота снежного покрова в столице достигла 59 см, а по области — 72 см. Это в полтора-два раза выше нормы, цитирует синоптика РИА «Новости».

По его словам, до рекорда для 14 февраля в Москве не хватает 1 см, чтобы было 60 см. Он отметил, что на текущую дату февраль на 3,7°C холоднее нормы. Притом на следующей неделе москвичам стоит ожидать аномальный холод, где показатель может отклониться от нормы на 4-5°C.

«Количество осадков перевалило за 100%. Выпало 44 миллиметра, при месячной норме 36 миллиметров. Мы на 22% превысили норму к середине февраля», — заключил Тишковец.

В Москве в воскресенье ожидается до -14°С и метель.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.