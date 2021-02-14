Крыша склада обрушилась на человека на юге Москвы

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Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Крыша склада обрушилась на юге Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек», — рассказал собеседник агентства.

Площадь обрушения составила 2,4 тыс. кв. м. По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.

Уточняется, что в здании расположена транспортная компания.

Днем ранее аналогичный инцидент произошел в Новой Москве, где из-за снега обрушилась кровля ангара.