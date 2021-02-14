Крыша склада обрушилась на человека на юге Москвы
Катерина Медведева
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Крыша склада обрушилась на юге Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек», — рассказал собеседник агентства.
Площадь обрушения составила 2,4 тыс. кв. м. По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.
Уточняется, что в здании расположена транспортная компания.
Днем ранее аналогичный инцидент произошел в Новой Москве, где из-за снега обрушилась кровля ангара.
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