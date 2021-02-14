В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье установили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ведомство отметило, что на это решение повлияли погодные условия и гололедица.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечает Гидрометцентр.

При этом предупреждение о гололедице в столице и области до 22.00 понедельника, 15 февраля.