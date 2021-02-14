В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Ника Пикекатлет
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В Москве и Подмосковье установили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ведомство отметило, что на это решение повлияли погодные условия и гололедица.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечает Гидрометцентр.
При этом предупреждение о гололедице в столице и области до 22.00 понедельника, 15 февраля.
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