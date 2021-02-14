Ученные рассказали, признаком какого смертельного заболевания является бледность кожи
Ника Пикекатлет
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Британские ученые определили, признаком какого смертельного смертельного заболевания является бледность кожи. Об этом сообщает Express.
Специалисты отметили, что это может свидетельствовать о раке кишечника.
Кроме того, нездоровый цвет лица чаще всего говорит об анемии. Учены подчеркнули, что это объясняется тем, что организм испытывает нехватку железа из-за онкологического заболевания.
Более постоянными сигналами о наличии данного онкологического заболевания являются частые боли в нижней части живота, изменения в работе кишечника, а также кровь в стуле. Ученые предупредили, что с такими симптомами человеку следует сразу обратиться к врачу.
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