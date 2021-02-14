Крупный пожар произошел на рынке в Адлере
Ника Пикекатлет
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В Сочи горят здания адлерского рынка «Кипарис». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Пламя охватило два помещения, расположенных на территории рынка. Информация о пострадавших и погибших не приводится.
Пожар произошел на рынке на улице Демократической, 42.
Причины возгорания остаются неизвестными. На месте работают пожарные.
Ранее в Кузбассе на шахте произошло обрушение горных пород, в результате чего погиб человек.
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