Крупный пожар произошел на рынке в Адлере

В Сочи горят здания адлерского рынка «Кипарис». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Пламя охватило два помещения, расположенных на территории рынка. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

Пожар произошел на рынке на улице Демократической, 42.

Причины возгорания остаются неизвестными. На месте работают пожарные.

Ранее в Кузбассе на шахте произошло обрушение горных пород, в результате чего погиб человек.