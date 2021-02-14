СК проведет проверку после обрушения горной породы на шахте в Кузбассе
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу — инициировал проведение доследственной проверки после обрушения горной породы на шахте «Юбилейная» в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС.
В результате ЧП погиб 33-летний машинист горно-выемочных машин, а еще 97 были выведены наружу.
Причина обрушения не называется. Согласно предварительным данным, причиной могли стать работы погибшего по отбойке горной массы комбайном.
По факту смерти будет организована судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в МЧС отметили, что обрушение произошло в ночь в воскресенье, 14 февраля.
close