СК проведет проверку после обрушения горной породы на шахте в Кузбассе

Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу — инициировал проведение доследственной проверки после обрушения горной породы на шахте «Юбилейная» в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС.

В результате ЧП погиб 33-летний машинист горно-выемочных машин, а еще 97 были выведены наружу.

Причина обрушения не называется. Согласно предварительным данным, причиной могли стать работы погибшего по отбойке горной массы комбайном.

По факту смерти будет организована судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в МЧС отметили, что обрушение произошло в ночь в воскресенье, 14 февраля.