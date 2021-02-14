На шахте в Кузбассе произошло обрушение горной породы

В Новокузнецком городском округе в Кузбассе на шахте «Юбилейная» произошло обрушение горной породы. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе МЧС России отметили, что на предприятии находилось 98 человек, на данный момент горняков выводят на поверхность.

Там добавили, что сообщение об обрушении поступило в субботу, 13 февраля, в 03.10 по местному времени в воскресенье (23.10 мск).

Информация о пострадавших и погибших не приводится. Причины обрушения не названы.