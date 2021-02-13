На Кипре полиция применила водометы, газ и дубинки против демонстрантов

В центре Никосии кипрская полиция применила водометы, газ и дубинки против участников демонстрации против коррупции и ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщило издание Phileleftheros.

Инициаторами шествия стали антифашисты, внепарламентские левые партии и радикальные «зеленые». Участие приняли несколько сотен человек.

Как пишет издание, полиция использовала насилие против граждан. Заявляется, что правоохранители избивали женщин и детей. Также многие активисты были арестованы и оштрафованы.

«Полицейские избивали протестующих дубинками, волочили людей по земле и использовали спрей со слезоточивым газом из личного снаряжения. Были также использованы водометы», — пишет газета.

Протесты против коронавируса проходили на Кипре и ранее.