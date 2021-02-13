Премьер Японии призвал жителей не выходить на улицу из-за землетрясения

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга после землетрясения призвал жителей не выходить из дома и готовиться к новым толчкам. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Поскольку сейчас глубокая ночь, мы просим вас не выходить на улицу и готовиться к возможным афтершокам», — сказал Суга.

За полтора часа после землетрясения зафиксировали 12 толчков силой свыше одного балла.

В стране произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. Сообщалось о 30 пострадавших.