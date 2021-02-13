Из-за землетрясения в Японии пострадали 20 человек, пишет агентство Киодо со ссылкой на местные власти.

«Сообщается минимум о 20 пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима», — говорится в тексте.

Большинство получили ранения из-за падения.

Ранее Япония создала кризисный штаб после мощного землетрясения. В стране произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима.