Из-за землетрясения в Японии пострадали 20 человек
Карина Казанцева
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Из-за землетрясения в Японии пострадали 20 человек, пишет агентство Киодо со ссылкой на местные власти.
«Сообщается минимум о 20 пострадавших в префектурах Мияги и Фукусима», — говорится в тексте.
Большинство получили ранения из-за падения.
Ранее Япония создала кризисный штаб после мощного землетрясения. В стране произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима.
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