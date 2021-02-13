В аэропортах Москвы отменены или задержаны 119 рейсов

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Число задержанных или отмененных рейсов в аэропортах Москвы достигло 119, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово задерживаются 57 рейсов, отменены 22. Во Внуково отменили один рейс, задержали 21. В Шереметьево отмененных вылетов на данный момент нет, задержаны 18 рейсов.

Ранее в столичном Домодедово предупредили, что экстремальные погодные условия могут привести к корректировкам времени вылета рейсов. Сильный снегопад в столице привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в Москве выпало 65% месячной нормы осадков.