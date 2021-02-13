Правительство одобрило изменение системы допуска медиков к работе

Правительство России одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе. Соответствующая информация представлена на сайте кабмина.

Отмечается, что свидетельство об аккредитации специалиста должно быть в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — указано в документе.

Законопроект будет внесен в Госдуму.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 12 февраля.