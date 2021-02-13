В МЧС опровергли информацию об обрушении в ТЦ в Щелково

В МЧС опровергли информацию об обрушении в Торговом центре в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.

«Никаких обрушений в торговых центрах не было», — сказал собеседник агентства.

По его словам, под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло в ТЦ в подмосковном городе Щелково, в результате чего под завалами могли оставаться люди.