В МЧС опровергли информацию об обрушении в ТЦ в Щелково
Анна Светлова
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В МЧС опровергли информацию об обрушении в Торговом центре в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Московской области.
«Никаких обрушений в торговых центрах не было», — сказал собеседник агентства.
По его словам, под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что обрушение произошло в ТЦ в подмосковном городе Щелково, в результате чего под завалами могли оставаться люди.
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