Во Владикавказе спасатели начали разбор подвального помещения взорвавшегося ТЦ

Спасатели начали разбирать подвальное помещение торгового центра во Владикавказе, разрушенного взрывом газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Сейчас спасатели разбирают подвальное помещение с помощью тяжелой техники. Там тяжелые конструкции остались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил супермаркет во Владикавказе — в здании в момент происшествия находились два человека, оба отделались легкими ссадинами. По данным МЧС, привести к инциденту могло неисправное газовое оборудование. Спасатели продолжают разбирать завалы, а следователи проводят доследственную проверку.