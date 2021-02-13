Во Владикавказе спасатели начали разбор подвального помещения взорвавшегося ТЦ
Максимс Краюшкинс
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Спасатели начали разбирать подвальное помещение торгового центра во Владикавказе, разрушенного взрывом газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Северной Осетии.
«Сейчас спасатели разбирают подвальное помещение с помощью тяжелой техники. Там тяжелые конструкции остались», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил супермаркет во Владикавказе — в здании в момент происшествия находились два человека, оба отделались легкими ссадинами. По данным МЧС, привести к инциденту могло неисправное газовое оборудование. Спасатели продолжают разбирать завалы, а следователи проводят доследственную проверку.
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