Мясников назвал продукты, помогающие снизить уровень холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что обычно медики прописывают для решения этой проблемы препараты — статины, однако уменьшить уровень холестерина также можно благодаря правильному рациону.

Мясников посоветовал употреблять продукты с содержанием тех веществ и полезных жиров, которые есть в статинах.

Например, это дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок. Также избавиться от проблемы помогают физические нагрузки или красное вино в небольших дозах.

Ранее Мясников предупредил о смертельной опасности боли в горле.