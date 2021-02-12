Больше всего снега в Москве выпадет 12 февраля

Из-за снегопада в Москве в ночь на 12 февраля выпало 2 мм осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, пик снегопада, увеличение его интенсивности придется также на пятницу.

Согласно данным Гидрометцентра, 12 февраля в Москве будет облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица.

Ранее сообщалось, что Москву ждет транспортный коллапс из-за снежного апокалипсиса в конце недели.