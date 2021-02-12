Наивысший уровень погодной опасности объявлен в четырех департаментах Франции
Бернст Ю.
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Самый высокий — красный — уровень метеорологической опасности объявлен в четырех департаментах Франции, сообщает французская метеорологическая служба Météo France.
Причиной стали обильные снегопады и гололед.
Речь идет о департаментах Вандея, Де-Севр, Вьенна и Эндр, которые располагаются на западе и в центральной части страны.
При этом оранжевый уровень погодной опасности действует в 35 департаментах страны.
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