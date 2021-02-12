Наивысший уровень погодной опасности объявлен в четырех департаментах Франции

Самый высокий — красный — уровень метеорологической опасности объявлен в четырех департаментах Франции, сообщает французская метеорологическая служба Météo France.

Причиной стали обильные снегопады и гололед.

Речь идет о департаментах Вандея, Де-Севр, Вьенна и Эндр, которые располагаются на западе и в центральной части страны.

При этом оранжевый уровень погодной опасности действует в 35 департаментах страны.