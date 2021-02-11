Участники «Большой перемены» освоят навыки современных IT-профессий

С 15 февраля в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте – проекта президентской платформы.

«Россия – страна возможностей» – стартует серия обучающих вебинаров от GeekSchool, онлайн-школы востребованных IT- и диджитал-навыков для детей и подростков.

В программе обучающих вебинаров школьники узнают об IT-сфере, профессиях в диджитал и в игровой индустрии, а также познакомятся с основами блогинга. Также в «Клипах» ВКонтакте участники сообщества смогут принять участие в викторине #хочувайти и проверить свои знания об этих профессиях.

15 февраля в 18:00 декан GeekSchool Илья Акчурин даст старт образовательным вебинарам и пообщается со школьниками не тему «Как найти себя в IT: востребованные профессии».

18 февраля в 18:00 состоится онлайн-вебинар «Профессии в играх: из геймера в разработчики».

24 февраля в 18:00 преподаватель GeekSchool Роман Кужель расскажет школьникам о том, кто такой веб-дизайнер и «как делать магию в вебе».

С 1 по 5 марта в сообществе «Большая перемена» участники смогут посмотреть видеокурс по блогингу и «Клипам» ВКонтакте, а также принять участие в тематическом челлендже и выиграть обучающие курсы от GeekSchool.

Партнером недели выступает GeekBrains – образовательная платформа для детей и взрослых, в которой каждый может получить всё для успешного профессионального будущего.